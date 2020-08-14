عمّان 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.64%، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1569.6 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 6.6 مليون دينار أردني مقارنة مع 4.4 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 37.5%، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 30.0 مليون دينار أردني، مقارنة مع 13.1 مليون دينار للأسبوع السابق.وبلغ عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي 33.5 مليون سهم، نفذت من خلال 10160 صفقة.// انتهى //12:21ت م0046