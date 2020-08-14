الرباط 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم الضوء على ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، علاوة على ارتفاع نسبة الوفيات.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على إعلان حالة الطوارئ في العاصمة بيروت، في وقت ينتظر فيه أن يشرع القضاء اللبناني في الاستماع إلى عدد من الوزراء السابقين و الحاليين، بشأن تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم بمرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم.وتحدثت صحف الرباط عن توالي زيارات عدد من المسؤولين الأجانب إلى لبنان لبحث مستقبل هذا البلاد.وتناولت السباق نحو الرئاسة بالبيت الأبيض، وذكرت أن المرشح الديمقراطي جو بايدن قد قدم أمس رسمياً شريكته في السباق نحو الرئاسة كامالا هاريس، متعهدًا بإعادة بناء الولايات المتحدة إذا هزم الرئيس دونالد ترامب.//انتهى//12:26ت م0047