بيروت24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسواصل الطيران الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق المدن والقرى الجنوبية.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم أن طائرة استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة عيترون الجنوبية، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة يارون الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //13:37ت م0052