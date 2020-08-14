لندن 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان رئيس الوزراء حزمة إجراءات جديدة ضمن سياسة احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد تشمل تخفيف معظم القيود المتعلقة بحالة الإغلاق التام في إنجلترا ابتداء من صباح السبت القادم.وشملت الإجراءات الجديدة رفع قيمة الغرامة المالية على من يمتنعون عن ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة المغلقة، وإخضاع القادمين من فرنسا وهولندا ومالطا وعدد من الجزر البريطانية ما وراء البحار إلى العزل الذاتي لمدة أسبوعين بعد ورود تقارير عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد هناك خلال الأيام الماضية.وتطرقت صحف لندن إلى احتجاج عدد من أولياء الأمور على تعديلات نتائج امتحانات الشهادة الثانوية التقديرية التي أجرتها السلطات مؤخرًا، مشيرة إلى أن أغلب الطلاب المتأثرين من جراء الخطوة ينحدرون من المناطق الأكثر فقرًا في البلاد.وتناولت صحف الجمعة في الشأن العربي تقارير متنوعة عن حجم الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت الأخير، مشيرة إلى أن عدد من البنايات التاريخية في المدينة باتت معرضة للانهيار جراء الحادثة.// انتهى //14:04ت م0055