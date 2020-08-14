الدمام 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسوقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل أمس، مذكرة تعاون مشترك مع المدير التنفيذي لمركز وهج للإرشاد الأسري والاجتماعي والنفسي الدكتور إبراهيم الصيخان، بهدف تطوير وتحسين آلية تقديم الخدمات المقدمة للأيتام بالمنطقة من خلال عدد من المشاريع والمبادرات الاجتماعية والنفسية.وأوضح المقبل أن هذه المذكرة تأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على تفعيل الرؤية الوطنية، وتحقيق التكامل بين القطاع العام والخاص لخدمة المجتمع، ممثلاً بالمستفيدين الأيتام، وهي مكملة للجهود والمشاريع التي أنجزت سابقاً والتي مازالت تحت التنفيذ من خلال التعاون والشراكة بين الطرفين لتحقيق مستهدفات الوزارة ورؤية المملكة .فيما أكدت مساعد المدير العام للتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي، حرص الوزارة المستمر على تحسين آلية تقديم الخدمات للأيتام بما ينسجم مع تطورات المجتمع وبما يتواءم مع تطلعاتهم ويرضي رغباتهم، من خلال فريق عمل احترافي يشعرهم بالأمن والاستقرار النفسي والتطوير المستمر للوصول بهم إلى الهدف المنشود، معربةً عن شكرها للجهود المبذولة من ‏مركز وهج مع إدارة الأسر الكافلة، متمنيةً لهم التوفيق والنجاح.من جهته بين الصيخان أن هذه المذكرة تهدف إلى تقديم عدة مشاريع وبنود تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة، إضافة إلى الانعكاس الإيجابي على القائمين بالعمل من أخصائيين وأخصائيات اجتماعية ونفسية وإدارية، مشيراً إلى أن عدد المشاريع التي أنجزت خلال العام الماضي بلغت ٨ مشاريع، فيما بلغت المشاريع المستمرة ٨ مشاريع، و 3 مشاريع تحت التنفيذ.// انتهى//17:30ت م0087