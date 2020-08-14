ظهران الجنوب 24ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أعسطس 2020 م واساعتمدت إدارة التعليم بمحافطة ظهران الجنوب خطة السير لتوزيع المقررات الدراسية على جميع مدارس المحافظة .وأوضح مدير التعليم سعيد هباش الوادعي أن الإدارة سوف تبدأ في عملية التوزيع الأحد القادم بالتزامن مع عودة الهيئة الإدارية للمدارس وذلك وسط جاهزية واستعداد لجميع التجهيزات الضرورية من إعداد وتجهيز الإحصاءات لجميع مدارس المحافظة .وأشار إلى إنه فرغ من حصر احتياج المقررات الدراسية وترحيلها للمدارس، والخطط البديلة في حال تأخر أي مقرر بحسب وصول المقررات، وتذليل المعوقات التي قد تواجه عملية الترحيل، مؤكدًا على ضرورة مضاعفة الجهود لبداية مُميزة وجادة للعام الدراسي الجديد.وأكد الوادعي على توجيه فرق النظافة والصيانة بالإدارة، وبالتنسيق مع إدارة المستودعات بعملية التعقيم والتطهير للمستودعات ، وأخذ التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة ، وبما يضمن بيئة عمل آمنة وصحية.//انتهى//17:37ت م0088