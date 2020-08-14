غزة 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي اليوم مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة ، بالرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه.وذكرت مصادر محلية في غزة أن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة مما أدى إلى إصابة صياد فلسطيني ولاحقت مراكب الصيادين.// انتهى //17:54ت م0089