تبوك 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأعلنت جمعية ميثاق للتنمية الأسرية بمحافظة ضباء اليوم ,عن فتح باب التسجيل في برنامج " دبلوم الإرشاد الأسري " ويستهدف الرجال والنساء , ويستمر حتى غرة شهر محرم لعام 1442هـ.وأوضح مدير الجمعية عبدالله أبو حوسة ، أن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل الدارسين للعمل في مجال الإرشاد الأسري في الجهات ذات العلاقة , مضيفاً أن مدة البرنامج سنة دراسية , على أن تكون الدراسة مسائية ولثلاثة أيام في الأسبوع, مبيناً أن البرنامج يؤهل للحصول على درجة دبلوم الإرشاد الأسري لما بعد البكالوريوس, داعياً الراغبين في التسجيل بالبرنامج بالاطلاع على الشروط المطلوبة والتسجيل على الرابط التالي : https://t.co/Z3T7ZNXEq6?amp=1// انتهى //18:00ت م0091