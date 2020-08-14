الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسقدّم مركز ( تأكد ) في محافظة جدة خدماته لـعدد ( 311,302 ) مستفيدين ، و ذلك منذ بدء العمل فيه و حتى الآن .يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا ، أو لديهم أعراض خفيفة ، و يظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب ، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا المستجد من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق ( صحتي ) .كما أن مراكز ( تأكد ) توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية ، و مراكز مسارات المركبات ، و ستتواجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة ، مع العلم أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس ، و الفئات التي ينتشر فيها ، و تساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات ، و قطع سلسلة انتشار العدوى ، و منع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //18:24ت م0092