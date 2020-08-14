القطيف 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسكثفت بلدية محافظة القطيف، جولاتها الرقابية المسائية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات النظامية والوقائية، ورصد المحلات المخالفة للاشتراطات البلدية والصحية للحد من انتشار العدوى.وأفاد رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني، أن هذه الجولات شملت المنشآت الغذائية المختلفة منها المطاعم والكوفي شوب، وأسفرت عن ضبط 3 محلات مخالفة للاحترازات، ولم تلتزم بالبروتكولات الوقائية ومن ضمنها منشأة غذائية لم تتقيّد بالتراخيص النظامية لإقامة الفعاليات، ووجود عدد من المخالفات في المحلات منها التكدس وعدم التباعد الاجتماعي وعدم لبس الكمام، لافتاً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على مخالفي الأنظمة والتعليمات.وأكد المهندس الحسيني، استمرار الجولات الرقابية على كافة المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات النظامية والوقائية، وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن سلامة الجميع، داعياً إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز «940».// انتهى//18:26ت م0095