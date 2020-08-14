إسلام آباد 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14 حالة وفاة، و626 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 287300 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6153 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 265215 حالة، بينما توجد 774 حالة في وضع حرج.// انتهى //19:07ت م0097