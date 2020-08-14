بيروت 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 1.12%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 610.24 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 45 ألفاً و294 سهماً بقيمة 635 ألفاً و55 دولاراً، نفّذت خلال 33 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و189 ألف دولار مقارنة مع 6 ملايين و259 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:08ت م0098