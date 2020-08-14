اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 1.12%
الجمعة 1441/12/24 هـ الموافق 2020/08/14 م واس
بيروت 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 1.12%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 610.24 نقاط.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 45 ألفاً و294 سهماً بقيمة 635 ألفاً و55 دولاراً، نفّذت خلال 33 صفقة.
كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و189 ألف دولار مقارنة مع 6 ملايين و259 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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19:08ت م
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