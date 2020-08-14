قلقيلية 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية، مما أدى إلى إصابة أربعة فلسطينيين والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة أربعة شبان فلسطينيين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عولجوا جميعا ميدانيا.// انتهى //19:18ت م0100