الطائف 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واستأهل فريقا التنس بناديي الاتحاد والهلال إلى المباراة النهائية على كأس بطولة النخبة للتنس التي ستختتم غداً السبت على ملاعب التنس بمدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف.وجاء تأهل الفريقان للمباراة النهائية عقب فوز فريق تنس الاتحاد على فريق تنس الوحدة في مباراة نصف النهائي بنتيجة 0/2 وفوز فريق تنس الهلال على فريق تنس السلام بنتيجة 1/2.وسيلعب فريقا تنس السلام والوحدة لتحديد المركزين الثالث والرابع .// انتهى //22:29ت م0141