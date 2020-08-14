واشنطن 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأطلقت الأمم المتحدة اليوم، نداءً إنسانياً بهدف جمع ما قيمته 565 مليون دولار لمساعدة لبنان على الانتقال من الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة الفورية إلى التعافي وإعادة الإعمار.ووفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ستمكّن هذه الجهود، إذا ما تم تمويلها بشكل صحيح، الشركاء في المجال الإنساني من مساعدة المحتاجين من خلال الأمن الغذائي، وإعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة، وتوفير مجموعات علاج الإصابات والأدوية الأساسية، وتوفير النقود للمأوى للعائلات التي تضررت منازلها، وتمويل إصلاح المباني والمرافق التي تضررت من الانفجار، ودعم نظافة المياه والصرف الصحي.وتسعى وكالات الأمم المتحدة الإنسانية للتخفيف من حدّة الأزمات المتلاحقة في لبنان، وخاصة مع تفاقم الأزمة الإنسانية المترتبة على الانفجار.وفي مؤتمر صحفي من جنيف، قالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بيرز: إن برنامج الأغذية سينقل إلى لبنان 17،500 طن متري من دقيق القمح وإمدادات تكفي لثلاثة أشهر من القمح لمساعدة البلاد على تجديد الاحتياطات الغذائية.وأفادت بأن البرنامج أسهم في نقل معدات لتشغيل الميناء جوّاً هذا الأسبوع بما يكفي لتسهيل استيراد القمح وكميات من الحبوب الأخرى إلى لبنان.كما أشارت بيرز إلى أن البرنامج يعتزم زيادة المساعدات النقدية بعشرة أضعاف للوصول إلى مليون شخص حول البلاد، وشراء 150 ألف طرد غذائي لتوزيعها على الأسر المتضررة من الأزمة الاقتصادية وإجراءات إغلاق كوفيد-19.// انتهى //22:30ت م0143