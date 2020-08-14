أديس أبابا 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية، منها أن دول القارة الإفريقية سجلت 9 آلاف و 208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضح المركز في بيان له اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و 78 ألفاً و 301 حالةً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 24 ألفاً و 322 حالة بعد تسجيل 410 حالات وفاة.// انتهى //22:30ت م0144