نيامي 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا اليوم تحطم طائرة مسيرة أمريكية شمال النيجر.وقالت القيادة الأمريكية "فقدت طائرة موجهة عن بعد، قرب أغاديز في النيجر بسبب عطل تقني وليس بسبب عمل عدائي ".وهذه ثالث طائرة بدون طيار يخسرها الأمريكيون منذ بداية العام بعد سقوط طائرتين خلال شهري فبراير وأبريل الماضيين في منطقة أغاديز أيضاً، وأرجع الجيش الأمريكي وقتها السبب إلى عطل تقني.// انتهى //22:30ت م0145