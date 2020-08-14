الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واستغلب الفتح على ضيفه أبها بهدفين لهدف، في افتتاح مباريات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.رغبة الفتح بالخروج بنقاط المباراة كانت حاضرة منذ بداية اللقاء، وهدد شباك أبها في أكثر من مناسبة، حتى تمكن باشكيم قادري من تسجيل الهدف الأول للفتح عند الدقيقة 20، وبعد ثلاث دقائق من تسجيل الفتح هدفه الأول جاء الرد سريعاً حيث تمكن اللاعب حسن القيد لاعب أبها من تعديل النتيجة لفريقه بعد تلقيه عرضية من عمار النجار، وفي الدقيقة 38 استطاع اللاعب محمد ناجي من تسجيل هدف الفوز لفريقه.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الفتح للنقطة 25 في المركز الـ 12، ويتجمد رصيد أبها عند النقطة 33 في المرتبة الـ 9.// انتهى //22:37ت م0146