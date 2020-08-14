الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسانتهت مواجهة الفيحاء والشباب، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ضمن مواجهات الجولة الـ 25 من دوري محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.تقدم الفيحاء بهدف أحرزه صامويل أوسو فى الدقيقة 34، وتعادل الشباب بهدف الكولومبى أسبريا فى الدقيقة 57.وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الشباب 38 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد الفيحاء 28 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //22:55ت م0148