ظهران الجنوب 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسكثفت بلدية محافظة ظهران الجنوب جولاتها الرقابية والتفتيشية ، على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية في المطاعم والأسواق والمجمعات التجارية بالمحافظة.وأوضحت البلدية أن جولات المراقبين أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، منها مصادرة مايزيد على 190 كيلو جراماً من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير مخالفات بحق المنشآت المخالفة، بسبب عدم تطبيقها للاشتراطات الصحية والنظامية.ودعت البلدية الجميع إلى التعاون بالتبليغ عن المخالفات من خلال القنوات التي أتاحتها.// انتهى //23:11ت م0149