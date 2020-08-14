القاهرة ٢٤ ذو الحجة 1441 هـ الموافق ١٤ أغسطس 2020 م واستغلب فريق نادي وادي دجلة على ضيفه حرس الحدود بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن الجولة ال ١٩ من منافسات الدورى المصري الممتاز لكرة القدم.بهذا الفوز، يرتفع رصيد نادىي وادي دجلة إلى ١٨ نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما يتجمد رصيد حرس الحدود عند ١٩نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //23:14ت م0150