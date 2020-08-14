الطائف 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأقام نادي سباقات الخيل اليوم وعلى ميدان الملك خالد بالحوية حفل سباقه الثالث ضمن موسم سباقات الخيل للمصيف بالطائف للموسم الحالي 1441 ، والمكون من سبعة أشواط وفقا لما يلي:الشوط الأول والثاني للخيل إنتاج السعودية المبتدئة وبمسافة 1200 متر لم تربح إنتاج ثلاث سنوات, والشوط الثالث إنتاج السعودية وربحت من ( 1ـ 2 ) فوز إنتاج 4 سنوات فأكثر ومسافته 1200 متر ، فيما جاء الشوط الرابع للخيل المستوردة لجميع الدرجات ومسافته 1650متراً لعمر أربع سنوات فأكثر ، والشوط الخامس إنتاج السعودية للأفراس المبتدئة ومسافته 1650مترا لم تربح فرس إنتاج ثلاث سنوات وعلى جزءين ، والشوط السادس إنتاج السعودية مفتوح الدرجات إنتاج 4 سنوات ومسافته 1650 مترا ، والشوط السابع والأخير إنتاج السعودية للخيل المبتدئة ومسافته 1650 مترا إنتاج أربع سنوات إلى خمس سنوات وجاءت نتائجه على النحو التالي:المركز الأول مسياف لسلمان عبدالرحمن البعيجان وحل في المركز الثاني سبف ابها لاسطبل الخليبيص ونال المركز الثالث يبهج لناجي البراق وحاز المركز الرابع طلق الاشبار لسعد مرعي الرويلي وحقق المركز الخامس درغام لسلطان خالد بن شنان.واتخذت إدارة النادي إجراءات وإرشادات احترازية اعتمدتها الجهات المختصة، من فحص للحرارة، وتباعد جسدي، وترك مسافة آمنة، ولبس الكمامة الإلزامي، واستخدام معقمات اليدين، وحصر الحضور على موظفي السباق والمدربين ومساعديهم والخيالة فقط، ومرافقة سايس واحد لكل جواد.// انتهى //23:15ت م0151