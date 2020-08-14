الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واستختتم غداً مواجهات الجولة الـ 25 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة أربع مواجهات، تجمع الأولى الهلال بالعدالة على ملعب جامعة الملك سعود، ويسعى الهلال لمواصلة الانتصارات والمحافظة على الصدارة والأقتراب أكثر من اللقب، في المقابل يتطلع العدالة لتحقيق نتيجة إيجابية والتمسك بأمل البقاء لموسم آخر.وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يستضيف الفيصلي نظيرة النادي الأهلي، ويسعى أصحاب الأرض من خطف نقاط المباراة بعد التعثر في الجولة الماضية أمام ضمك، في المقابل سيعمل الأهلي على مواصلة انتصاراته من أجل الابتعاد بالمركز الثالث عن مطارده الوحدة والاقتراب أكثر من الوصافة وتهديد موقع النصر في الترتيب.وفي القصيم يستضيف التعاون ضمك على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة، حيث يسعى التعاون لتحقيق أولى انتصاراته بعد التوقف، فيما يتطلع ضمك لتحقيق فوزه الثاني وتغيير مركزه الخامس عشر.وفي آخر مواجهات الجولة يلاقي النصر الوحدة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ، ويبحث النصر في هذا المواجهة عن الفوز لتعزيز مركزة في سلم الترتيب والتمسك بالوصافة وتوسيع الفارق بينه وبين الفرق التي خلفه، بينما يدخل الوحدة المواجهة ساعياً لتحقيق الفوز والمحافظة على مركزه الرابع، وسط منافسه كبيرة وبينه وبين الرائد والفيصلي وبفارق نقطتين فقط.// انتهى //23:44ت م0154