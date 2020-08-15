تونس 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأنقذت وحدات من جيش البحر التونسي سبعة مهاجرين من الغرق، كانوا على متن قارب معطب وسط البحر شمال جزيرة جربة جنوب البلاد.وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن المهاجرين أفادوا أنهم كانوا ينوون اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الإيطالية.وأضاف أنه سُلم المهاجرون إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //00:57ت م0159