القاهرة ٢٤ ذو الحجة 1441 هـ الموافق ١٤ أغسطس 2020 م واستعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مضيفه الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم باستاد الأهلي ضمن الجولة الـ 19 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد الأهلي بهذا التعادل إلى 53 نقطة يحتل بها صدارة جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، ورصيد الإنتاج إلى 24 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //01:49ت م0161