باماكو 24 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسالتقى الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا اليوم، القائد الجديد لقوة بارخان العسكرية الفرنسية في الساحل الجنرال مارك كونروي.وناقش الجانبان المالي والفرنسي بحضور ممثلين عن مجموعة الخمس في الساحل، مستجدات الوضع الأمني بالمنطقة.وتأتي هذه المباحثات بعد أقل من أسبوعين على تولي مارك كونروي قيادة القوة الفرنسية في الساحل، حيث خلف الجنرال باسكال فاكون.// انتهى //02:33ت م0164