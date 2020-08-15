نواكشوط 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسالتقت وزير التجارة والصناعة والسياحة الموريتانية، الناها بنت حمدي ولد مكناس، اليوم ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية لدى موريتانيا، أنتوني نكرورونو.وجرى خلال اللقاء بحث مختلف أوجه التعاون القائم بين موريتانيا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره، وخاصة في مجالات التجارة والصناعة والسياحة.// انتهى //02:35ت م0165