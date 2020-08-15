الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واستغلب الاتحاد على الاتفاق ١-٠ اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة ٢٥ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل هدف الفوز الاتحادي فهد المولد من ركلة جزاء عند الدقيقة 54 ليرفع الفريق رصيده إلى ٢٦ نقطة في المركز ١٢ فيما تجمد رصيد الاتفاق عند ٣٥ نقطة في المركز الثامن .// انتهى //02:51ت م0166