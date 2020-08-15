الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واستغلب الرائد على الحزم ٣-١ اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة ضمن الجولة ٢٥ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل أهداف الرائد جهاد الحسين " ركلة جزاء " ومحمد فوزير " هدفين الأول من ركلة جزاء في الدقائق ٢٥ ، ٧٧ ، ٨٧، فيما سجل هدف الحزم فاجنر اليماو من ركلة جزاء في الدقيقة ٦٧.وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى ٣٩ نقطة في المركز الخامس ، فيما تجمد رصيد الحزم عند ٢٤ نقطة في المركز ١٤ .// انتهى //03:01ت م0167