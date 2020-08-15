رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرائد يكسب الحزم
السبت 1441/12/25 هـ الموافق 2020/08/15 م واس
الرياض 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واس
تغلب الرائد على الحزم ٣-١ اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة ضمن الجولة ٢٥ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل أهداف الرائد جهاد الحسين " ركلة جزاء " ومحمد فوزير " هدفين الأول من ركلة جزاء في الدقائق ٢٥ ، ٧٧ ، ٨٧، فيما سجل هدف الحزم فاجنر اليماو من ركلة جزاء في الدقيقة ٦٧.
وبهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى ٣٩ نقطة في المركز الخامس ، فيما تجمد رصيد الحزم عند ٢٤ نقطة في المركز ١٤ .
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