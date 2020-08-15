ليلونجوي 24 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 14 أغسطس 2020 م واسأصدرت السلطات في مالاوي اليوم، عفوًا عامًا عن 499 محكوم في إطار إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).وأفاد وزير الأمن الداخلي في مالاوي ريتشارد تشيموندو، أن الرئيس لازاروس تشاكوبرا قرر إطلاق دفعة جديدة من المحكومين، موضحًا أن هذا القرار جاء في إطار التدابير التي تتخذها الدولة من أجل الحيلولة دون تفشي فيروس كورونا داخل السجون.ولفت إلى أن ذلك يأتي بعد إصابة 21 موظف بالسجون إلى جانب 107 محكومين بفيروس كورونا.جدير بالذكر أن السجون بمالاوي بها 14 ألف محكوم، في حين أن قدرتها الاستيعابية 5 آلاف محكوم فقط.وكان الرئيس المالاوي قد أصدر في وقت سابق قرارًا بالعفو العام عن 3 آلاف محكوم، لتكون هذه الدفعة الثانية التي يتم الإفراج عنها لنفس السبب.//انتهى //03:06ت م0168