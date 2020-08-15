الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رؤساء الهند والكونغو وكوريا وأمير إمارة ليختنشتاين.أمير نجران يشكر "الشؤون الإسلامية" على جهودها بالمنطقة.الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالعزيز ابن عبدالله آل سعود.أمير حائل يناقش المشروعات البلدية ومواعيد إنجازها.أمير الشمالية: الجمعيات الأهلية تساند جهود الحكومة التنمويةبدر بن سلطان يطلع على استعدادات الجامعات للعام المقبل.محمد بن عبدالعزيز يطلع على أعمال محكمة جازان.النفط يحقق زيادة أسبوعية مع انتعاش طلب الوقود.وكالة المسجد النبوي تناقش تنظيم الحشود وبدائل الزحام.ترحيل أكثر من 138 مليون كتاب إلـى إدارات التعليـم.الدول الأوروبية.. جبهة موحَّدة ضد الانتهاكات التركية.السجن والغرامة 100 ألف ريال لمزاولي المهن الصحية دون ترخيص.فرنسا تطالب لبنان بتشكيل «حكومة شجاعة».السودان: ربط اتفاق سد النهضة بمحاصصات تقاسم المياه «غير مقبول».«الأوروبي» يحجز 300 مليون لقاح محتمل لكورونا.«لا تعدموا».. حملة إيرانية ضد شنق المتظاهرين.مصرع ثلاثة من «العمال الكردستاني» بقصف تركي في العراق.// يتبع //06:42ت م0006