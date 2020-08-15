طرابلس 25 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على الوضع الوبائي لفيروس كورونا الذى وصفته بالخطير حسب بيان منظمة الصحة العالمية والذى صنفته بالرابع ،داعيه المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لان الوضع اصبح خارج عن سيطرة الحكومة في ظل ضعف المنظومة الصحية في كل البلاد ، منوهه أن الحل بيد المواطنين عن طريق الالتزام التام للإجراءات.وأشارت الصحف إلى انتقاد يوسف العقوري، رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، بيتر ميليت سفير المملكة المتحدة السابق في ليبيا، لتعديه على الدولة وأجسامها المنتخبة ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ،مضيفا أنه يتعين على “ميليت” احترام نتائج الانتخابات، مبيناً أنه كان سفيراً، والآن هو مجرد مستشار يسترزق لصالح نفسه،يحاول توظيف صفة لا يملكها للتأثير بها رغم زوالها.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية ، موضحة الهدوء الحذر الذى تشهده منطقة شرق مصراته ، ناقله تصريحات احمد المسماري المتحدث الرسمي للجيش، أن تركيا مازالت مستمرة في نقل الإرهابيين من عدد من الدول إلى ليبيا ، مشيرا ان فرقاطتين تحملان على متنهما عددا من هؤلاء الإرهابيين قد وصلت ميناء الخمس .ونقلت الصحف تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووصفه الوضع في ليبيا بالمعقد للغاية؛ بكل أبعاده العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية المتداخلة، والخلافات بين الأطراف الليبية عميقة، لاسيما بعد التغول التركي في الأراضي الليبية لدعم حكومة الوفاق غير الشرعية، مؤكدا أن تسوية الأزمة لا يمكن أن تتم في ظل التدخلات الخارجية والاستهداف الإقليمي لأمن واستقرار البلاد.وتناولت الصحف تصريحات نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، مارينا سيريني، واعتبارها أن تصعيد التوتر في منطقة البحر المتوسط، أمر سلبي وخطير جداً بسبب حالة طوارئ فيروس كورونا والأزمة في ليبيا،مؤكدة على أنه من الضروري إطلاق نقاش صريح مع تركيا، وإبداء التضامن مع اليونان وقبرص.وعرجت الصحف على الاتصال الهاتفي الذى اجراه الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الوضع في شرق المتوسط ??وليبيا ولبنان، مشيرًا إلى وجهات نظرهما تتلاقيان حول الوضع ،وأكد ماكرون على أنهما سيعملان على فرض السلام والأمن المشترك في هذه المناطق، مبينا انه تم الاتفاق على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.// انتهى //07:51ت م0010