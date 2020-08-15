تبوك 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 1441هـ.وهنأ مدير عام تعليم المنطقة إبراهيم العمري جميع المعلمين والمعلمات المشمولين بالحركة متمنياً لهم التوفيق والسداد، مثمنًا لفريق العمل في إدارة شؤون المعلمين جهودهم في إنجاز حركة النقل الداخلي.يذكر أن نتائج الحركة متاحة عبر حساب المعلمين والمعلمات في نظام نور.// انتهى //08:44ت م0013