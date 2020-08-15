القاهرة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاجتماع الاستثنائي الذي عقده وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عبر تقنية الفيديو، لمناقشة الوضع في شرق المتوسط واحتمالية فرض عقوبات على تركيا بسبب انتهاكها حدود المنطقة الاقتصادية لليونان وقبرص.ورصدت تطورات الأوضاع في الأراضي اللبنانية، مشيرة إلى دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية قادرة على الإصلاحات وإقناع المانحين بصرف المساعدات المطلوبة.وتناقلت صحف السبت تأكيد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن السادس من يونيو العام المقبل سيكون موعد الانتخابات المقبلة، داعيًا حكومته إلى تذليل كل العقبات أمام تطبيق الانتخابات لأنها مطلب شعبي وسياسي.وسلطت الضوء على الترحيب الدولي بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، مشيرة إلى قول المنسق الخاص للأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن الاتفاق يوقف المخطط الإسرائيلي لضم أرض فلسطينية.وتابعت صحف القاهرة مستجدات وباء كورنا حول العالم ، إذ بلغ عدد المصابيين نحو 21 مليون مصاب و757 ألف حالة وفاة.// انتهى //09:22ت م0017