عام / " الأرصاد ": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1441/12/25 هـ الموافق 2020/08/15 م واس
المدينة المنورة 25 ذوالحجة 1441هـ الموافق 15 أغسطس 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية - المهد - بدر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة السابعة مساء.
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