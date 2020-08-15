المدينة المنورة 25 ذوالحجة 1441هـ الموافق 15 أغسطس 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية - المهد - بدر - وادي الفرع ، تستمر حتى الساعة السابعة مساء.// انتهى //09:23ت م0018