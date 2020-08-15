بغداد 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بتجاوز الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق حاجزالـ 4000 إصابة أمس, معربة عن قلقها من تزايد أعداد الإصابات بهذا الفيروس رغم الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجهات العراقية المختصة.وأشارت إلى أن ارتفاع عدد الإصابات تزامن مع زيادة عدد الفحوص المسجلة ضمن الموقف اليومي التي تجاوزت أكثر من 21 ألف فحص يوميًا, متوقعة زيادة حصيلة الإصابات خلال الأيام القادمة نتيجة عدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الوقائية، وعدم تطبيق الحظر الوقائي الجزئي بصورة صحيحة.وتطرقت صحف بغداد إلى تطورات العلاقة بين بغداد وأربيل والتي شهدت تشنجًا خلال الفترة الماضية على خلفية تباين وجهات النظر بشأن الملف النفطي في إقليم كردستان فضلا عن القضايا المالية المتمثلة بحصة الإقليم في الموازنة ورواتب الموظفين, مبرزة في هذا المجال بيان رئاسة الجمهورية بشأن نتائج المباحثات المتواصلة بين الطرفين منذ نحو شهرين للتوصل إلى تسوية مالية تسمح بإطلاق الدفعات المالية من موازنة الإقليم والتوصل إلى تسوية قانونية عادلة بهذا الشأن .وعرجت صحف السبت على مواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية الداعمة للعراق في مواجهة الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي والسيادة العراقية وآخرها الاعتداء الذي طال منطقة سيدكان بمحافظة أربيل الثلاثاء الماضي والذي أسفرعن مقتل 3 عسكريين عراقيين بينهم ضابطان.وأبرزت الصحف دعوة وزير الخارجية العراقي الدول الصديقة والشقيقة إلى اتخاذ مواقف داعمة لأمن العراق وسيادته وإلزام أنقرة بعدم تكرار انتهاكاتها، وسحب جنودها المُتوغّلين في الأراضي العراقيّة, منوهةً بهذا المجال بالاتصالات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجيّة مع نظيريه الفرنسي والألمانيّ .واستعرضت صحف العراق القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الأسبوعية التي عقدت الثلاثاء الماضي ومن بينها قرارات تتعلق بمواجهة الزيادة المطردة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.// انتهى //10:38ت م0022