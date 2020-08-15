الخرطوم 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ووزير الخزانة الأمريكي ستيف منيوشن، حيث بحثا قضية سد النهضة الأثيوبي، والدعم الأمريكي للانتقال في السودان، والإصلاحات الاقتصادية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأبرزت صحف الصباح دعوة وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر إلى أهمية التعامل مع ملف الأسرى والمختطفين بشكل إنساني بعيداً عن الصراعات السياسية.وسلطت الضوء على إطلاق الأمم المتحدة أمس، نداءً إنسانياً بهدف جمع ما قيمته 565 مليون دولار لمساعدة لبنان على الانتقال من الإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة الفورية إلى التعافي وإعادة الإعمار.ولفتت صحف السبت الانتباه إلى مهاجمة الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، أمس، مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه.ونقلت صحف السودان عن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أمس قوله إن قائمة عقوبات على تركيا طلبتها بلاده من الاتحاد الأوروبي قيد الإعداد.// انتهى //10:57ت م0024