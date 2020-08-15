غزة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأصيب فلسطينيون اليوم بجروح مختلفة، في قصف شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات الحربية والمدفعية وسط وشمال قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة ، بأن طائرة حربية إسرائيلية قصفت أرضًا زراعية قرب منازل الفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة طفلين، وسيدة بجروح متفاوتة، نقلوا على أثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة، لتلقي العلاج، فيما قصف الطيران الحربي أرضًا زراعية بمنطقة عزبة بيت حانون شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة سيدة بجروح بشظايا الصاروخ، نقلت على أثرها إلى مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا، لتلقي العلاج، إضافة إلى إلحاق أضرار بالمنازل المجاورة.وفي نفس السياق أطلقت مدفعية الاحتلال قذائفَ على أرض زراعية شمال البلدة، ما أدى إلى وقوع أضرار وخسائر مادية في الممتلكات.// انتهى //11:28ت م0026