رام الله 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجلت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة واحدة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المسيرات السلمية في مناطق عدة بمحافظات الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع، فيما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضيَ زراعيةً ومواقعَ عدة ، وسط وجنوب قطاع غزة، بينما هاجمت الزوارق الحربية الإسرائيلية، مراكب الصيادين في بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بالرصاص الحي والمطاطي وخراطيم المياه.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتحذير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من أن 640 من الأبنية التراثية تضررت جراء الانفجار الذي ضرب بيروت مطلع الشهر الجاري وأن 60 مبنى معرض للانهيار مؤكدة أنها ستقود التحرك الدولي لإعادة إعمار تراث العاصمة اللبنانية.وأوردت صحف اليوم أقوال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة متمسكة بمحاولتها تمديد حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة على إيران، حيث يجري التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة.ونشرت صحف فلسطين خبر اعتراض مقاتلة روسية فوق البحر الأسود طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.// انتهى //11:36ت م0028