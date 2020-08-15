المدينة المنورة 25 ذوالحجة 1441هـ الموافق 15 أغسطس 2020م واسشرعت أمانة منطقة المدينة المنورة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة والجمعية التعاونية للنحالين في تأهيل وإعادة الأشجار التي تضررت خلال فترة هطول الأمطار وجريان السيول التي شهدتها المنطقة الفترة الماضية من خلال الفرق الميدانية التي قامت بحصر الأشجار التي سقطت جراء العواصف والسيول والرياح في عدد من مناطق المدينة المنورة.ونفذت الأمانة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية كمرحلة أولى إعادة ترميم وتأهيل 220 شجرة باستخدام معدات ووسائل متعددة، وبمشاركة أفراد من الكوادر البشرية .يذكر أن مبادرة تأهيل وإعادة الأشجار المتضررة تأتي في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة في توعية المجتمع للاهتمام بالبيئة والتوسّع في زراعة الأشجار في المدينة المنورة والحفاظ عليها والحد من التصحر وخفض معدلات التلوث البيئي .// انتهى //11:37ت م0031