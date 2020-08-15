إسلام آباد 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم دعوة القيادة الباكستانية للشعب بتحقيق الوحدة والانسجام الوطني للتغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتظافر لتحقيق أهداف التنمية في البلاد.واهتمت بتأكيد باكستان التزامها بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما في ذلك الحق في تقرير المصير لضمان السلام والاستقرار الدائم في الشرق الأوسط.وركزت على تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي أعرب عن أمله في تراجع أسعار الطاقة في باكستان.وأشارت صحف إسلام آباد إلى تصريحات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الذي أكد حرص بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع سريلانكا في مختلف المجالات.وأخبرت عن عزم الحكومة الباكستانية في توسيع نطاق الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني وإدراج القطاع الزراعي فيه.وتناقلت صحف السبت أنباء مقتل ثلاثة باكستانيين جراء حريق هائل شب في مجمع سكني في إسبانيا.وأخبرت عن بدء إطلاق الحكومة الافغانية سراح آخر دفعة من سجناء حركة طالبان، تمهيدًا لبدء مفاوضات السلام بين الطرفين.وتابعت استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا واستئناف معظم الدول رحلات الطيران.وتناقلت صحف باكستان أنباء مقتل وإصابة العشرات في نيبال بسبب الانهيارات الأرضية الجارية بسبب الأمطار الموسمية.// انتهى //11:38ت م0032