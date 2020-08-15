جدة 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واساعتمد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، مساعدات لصالح مشاريع تعليمية واجتماعية في الجمهورية اليمنية، وذلك عبر صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة.وشملت المساعدات التي سلمها المدير التنفيذي للصندوق إبراهيم بن عبد الله الخزيم، مؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين، وجامعة سيئون، ومؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية.تأتي هذه المساعدات التي تقدمها منظمة التعاون الإسلامي في سياق اهتمام صندوق التضامن الإسلامي بتحقيق التنمية البشرية، ورفع مستوى المسلمين في العالم، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والصحية.// انتهى //12:31ت م0035