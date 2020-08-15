الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واستصدرت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية قائمة هيئة الغذاء والدواء خلال شهر يوليو 2020 الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية التي بادرت بالإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية، وذلك للمرة الثانية خلال هذا العام.وتطبق الإدارة العامة للخدمات الطبية عبر مستشفياتها ومراكزها الصحية؛ حرصًا على سلامة المرضى من منسوبي وزارة الداخلية وذويهم، نظامًا إلكترونيًا يشتمل على معلومات الأدوية للممارسين الصحيين، وجميع معلومات الاستخدام، كالآثار الجانبية، والتفاعلات العكسية، والتداخلات الدوائية والمحاذير، مما يضمن المتابعة المستمرة للمشاكل المتعلقة باستخدام الدواء لمنع حدوثها مستقبلاً أو التقليل منها أو من حدتها.وجاءت الإدارة العامة للخدمات الطبية التي قدمت 507 بلاغات، على رأس قائمة المستشفيات والمراكز الصحية التي ‏التزمت بمعايير السلامة الدوائية، من خلال رصد الأعراض ‏الجانبية للأدوية والإبلاغ عنها، فيما تضمنت القائمة 59 من المستشفيات والمراكز الصحية مسجلة 4345 بلاغًا .ويسهم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية في حماية المرضى على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بوجود تغذية معلوماتية منتظمة بخصوص الآثار الجانبية المرصودة على مستوى العالم بإشراف من منظمة الصحة العالمية.يذكر أن الأعراض الجانبية للأدوية يقصد بها بعض العلل والمشكلات الصحية التي تحدث بشكل غير مقصود وغير مرغوب به، من جراء استخدام الأدوية بجرعتها الصحيحة .// انتهى //12:48ت م0036