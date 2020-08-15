تونس 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واسسيطر الوضع الوبائي لفيروس كورونا في تونس على اهتمامات الصحف التونسية الصادرة اليوم التي تحدثت عن تسجيل 56 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات 1903 إصابات مع 53 وفاة.وألقت الضوء على قرار لجنة مجابهة فيروس كورونا بتونس، إغلاق مدينة الحامة التابعة لمحافظة قابس جنوب البلاد، بسبب ارتفاع عدد الإصابات "بكوفيد 19 " فيها والذي وصل إلى 108 إصابات محلية، مشيرة إلى أن بين الحالات المسجلة 20 شخصًا يعملون في مجال الرعاية الصحية.ونقلت صحف السبت بشأن تفجير مرفأ بيروت عن القاضي غسان عويدات انه تم توجيه اتهامات إلى 25 شخصا بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت والجمارك والأمن، مشيرًا الى أنه لم تتضح بعد طبيعة الاتهامات لكن مصادر قانونية قالت: إن المشتبه بهم سيحالون الآن إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم.وتناقلت ردود الفعل الدولية بشأن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعالم أن بلاده طورت أول لقاح ضد وباء كوفيد-19 وأنه سيبدأ إنتاجه اعتبارا من سبتمبر، وقالت إنه مع صدور هذا الإعلان بدأت حملة تشكيك دولية حول فعالية استخدام هذا اللقاح الذي لم يستوف بعد كل مراحل تجاربه السريرية ،فكان الرد الأول من منظمة الصحة العالمية التي دعت إلى الحذر مذكّرة بأن المرحلة التي تسبق الترخيص والترخيص للقاح يخضعان لآليات صارمة.وأخبرت صحف تونس عن امتداد حرائق الغابات، التي بدأت منذ ثلاثة أيام في محمية أنجيليس الوطنية بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على مساحة 11.6 ألف هكتار، وقد تزداد مساحتها بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو، مشيرة إلى أنها دمرت ثلاثة مبان على الأقل، دوم وجود معلومات رسمية عن وقوع ضحايا أو إصابات.// انتهى //13:28ت م0038