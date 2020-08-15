الجزائر 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بعودة الجزائريين من اليوم إلى الصلاة بالمساجد التي تفتح أبوابها موازاة مع فتح الشواطئ والحدائق العامة والفنادق وذلك إيذانا بانطلاق موسم الاصطياف، بعد أشهر من الحجر المنزلي الذي فرضته جائحة كوفيد-19.وأخبرت عن مواصلة الجزائر تسجيل أقل من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي، مشيرة إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان 477 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 37664 حالة.وتطرقت صحف السبت إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قرار الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية بينهما، متحدثة عن مواقف الدول التي رحبت بالخطوة الإماراتية الإسرائيلية.وأنبأت عن قصف طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة مواقع عدة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن من بينها مرصدا للمقاومة في منطقة المخفر الحدودي شرقي مدينة رفح، فيما قصفت هدفًا بصاروخين في منطقة الفراحين شرقي خان يونس.// انتهى //13:28ت م0039