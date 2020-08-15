جيزان 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15غسطس 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، وتشمل محافظات أبو عريش، واحد المسارحة، والداير بني مالك ، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى//14:24ت م0044