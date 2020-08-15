عام / " الأرصاد " : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
السبت 1441/12/25 هـ الموافق 2020/08/15 م واس
جيزان 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15غسطس 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، وتشمل محافظات أبو عريش، واحد المسارحة، والداير بني مالك ، والطوال، والعارضة، وصامطة، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9مساءً - بمشيئة الله -.
// انتهى//
14:24ت م
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