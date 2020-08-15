الرياض 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واستعد جمعية الرحالة أول جمعية أهلية متخصصة للرحالة في الشرق الأوسط تحت مظلة رسمية ويشمل نطاق الجمعية جميع مناطق المملكة.وتتطلع الجمعية التي صدرت موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (110207) وتاريخ 17 جمادى الآخرة 1441هـ أن تكون المرجع الأول في مجال السفر والترحال على مستوى المملكة ورواد ثقافة السفر والترحال وفق رؤية المملكة العربية السعودية ۲۰۳۰.وتحمل جمعية الرحالة رسالة نشر وتبادل المعرفة ورفع الوعي المجتمعي بكل ما يتعلق بالسفر والترحال، وتسليط الضوء على الأنشطة السياحية المختلفة، والتعريف بالموروث السعودي من عادات وتراث وآثار، والمشاركة بإقامة وتغطية الفعاليات ذات العلاقة .وتهدف الجمعية إلى المساهمة في التطوير المهني للرحالة، وتوعية الرحالة وهواة السفر بفهم المبادئ والآداب العامة، وتقديم الخدمات للرحالة السعوديين لتسهيل السفر والترحال، وإتاحة مشاركة المعارف و الخبرات بين الرحالة، ومواكبة وتحقيق التطلعات الوطنية لقطاع السفر والترحال بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وتغطية وإقامة الفعاليات والمعارض والندوات وورش العمل المتخصصة، والترويج للسياحة والمواقع الأثرية في المملكة العربية السعودية.وقد قامت الجمعية في وقت سابق بعقد العديد من الندوات التثقيفية واللقاءات في مجال الترحال والسياحة مع بعض الرحالة والمهتمين بذلك، فيما قدمت عدة مبادرات مجتمعية منها مبادرة "تراثنا فخرنا"، ومبادرة "النعمة" المطلقة خلال أزمة كورونا، ومبادرة "المؤثر مسؤول "، إضافةً لإقامة العديد من الرحلات السياحة الداخلية.// انتهى //14:32ت م0046