الدمام 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية أعمال مشروع صيانة الطرق الرابطة بحاضرة الدمام، حيث سيتم بداية شهر سبتمبر المقبل الانتهاء من المرحلة الأخيرة من أعمال تأهيل وتطوير طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام.وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، أنه تم بدء العمل على إعادة التأهيل والتطوير بإزالة الطريق خلال شهر يونيو من العام الماضي من خلال أربع مراحل عمل بطول إجمالي 8,900 متر طولي بالاتجاهين، وتم إزالة كامل طبقات الرصف ونقل وتمديد الخدمات وفرد ومعالجة أربع طبقات للأساس وإعادة السفلتة بطبقتين وتعديل كامل للأرصفة ومواقف السيارات وإعادة الدهانات وتركيب وسائل السلامة والأحواض الزراعية.وأكد أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 94٪ حيث تشمل أعمال المرحلة الأخيرة ما بين تقاطع طريق الملك خالد وطريق الملك فهد بن عبدالعزيز، صيانة طبقات الاسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية بطول 2800 متر طولي في الاتجاهين، وتم البدء بفرد المواد الحجرية وطبقة الاسفلت وجاري الانتهاء منها قريباً والمتوقع الانتهاء من الأعمال والافتتاح خلال أسبوعين وفقا للجدول الزمني المعتمد.// انتهى//15:19ت م0058