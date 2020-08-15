ثقافي / فنون أبها تطلق معرضا تشكيليا افتراضيا عن جائحة كورونا
السبت 1441/12/25 هـ الموافق 2020/08/15 م واس
أبها 25 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 15 أغسطس 2020 م واس
أطلق فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها معرضا افتراضيا عبر شبكة الإنترنت تحت شعار " الفن و الجائحة" شاركت فيه ٢٠ فنانة تشكيلية و ١٢ فنانا تشكيليا.
وأشار مدير فرع الجمعية أحمد السروي إلى أن المعرض جاء ضمن جهود الجمعية في التفاعل المباشر مع كل حدث يتعلق بالمجتمع لنقل وتعزيز التجارب الإبداعية للفنانين و الفنانات التشكيلين في منطقة عسير.
ودعا السروي محبي الفن التشكيلي لزيارة المعرض عبر الرابط https://2u.pw/Sv5Os للاستمتاع بإنعكاسات جائحة كورونا على الحس الإبداعي الفني في عدد من اللوحات التشكيلية.
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15:20ت م
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