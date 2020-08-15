أبوعريش 25 ذوالحجة 1441هـ الموافق 14 أغسطس 2020م واسشارك محافظ أبوعريش محمد بن هادي الشمراني مساء أمس ، في المبادرة التطوعية " مسؤليتنا تجاة وطننا " ، التي نفذها فريق بسمة أمل التطوعي النسائي التابع لجمعية البر الخيرية في أبوعريش ، وذلك بمركز ريجن مول .وأوضحت قائدة الفريق ليلى آل خيرات أن المبادرة استهدفت الأيتام وكبار السنّ ومرضى القلب والكلى والسرطان ، وذو الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم العالية من ذوي الإعاقة وأطفال متلازمة داون ، إلى جانب الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية .وبينت أن المبادرة اشتملت على تقديم العديد من البرامج ، والهدايا والسلال الغذائية والبطاقات الشرائية التي تم توزيعها للمستفيدين من المبادرة دعمًا لهم بمشاركة جمعية سواعد جازان للإنقاذ والإغاثة وعدد من المتطوعين والمتطوعات .// انتهى //15:21ت م0060